Крупный центр обработки данных построят в Барнауле

Власти Алтайского края ведут переговоры с компанией "Мегафон" по строительству регионального центра обработки данных в Барнауле. Общие инвестиции в проект составят более 200 миллионов рублей. Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов.

Центр будет осуществлять взаимодействие с бизнесом, предлагать облачные услуги.

"Такой интересный инвестиционный проект", – сказал Евгений Зрюмов. При этом других крупных предприятий в IT-сфере в ближайшее время в регионе не планируют открывать.

Ранее министр сообщал, что жители Алтайского края получат долгожданную возможность пользоваться широкополосным интернетом, со скоростью от 100 мегабит до 1 гигабита в секунду, к началу 2022 года. Общий объем инвестиций составит более 1,6 миллиарда рублей.