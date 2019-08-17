Воздушный крестный ход прошел 15 августа в Алтайском крае в связи с пожароопасной ситуацией в Сибири.

По просьбе Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края был совершен воздушный крестный ход на вертолете с иконами Божией Матери "Живоносный Источник" и "Коробейниковская-Казанская".

Как сообщается на сайте епархии, с высоты птичьего полета митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил нашу землю Честным Животворящим Крестом и окропил святой водой алтайские леса. Во время полета читались молитвы, акафисты и каноны.

Его Высокопреосвященство сопровождал протодиакон Владимир Черных.

В России горит около 3 миллионов гектаров леса, 90% пожаров приходятся на труднодоступную таежную местность, следует из данных Авиалесоохраны. Режим ЧС из-за крупных пожаров действует на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и в трех районов Бурятии.