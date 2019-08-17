Серьезное ДТП произошло в центре Барнаула днем в субботу

Фото: Amic.ru

Авария с участием Porsche Cayenne и Volkswagen произошла днем в субботу, 17 августа, в сотне метров от перекрестка проспекта Ленина и улицы Молодежной. Фото с места аварии порталу Amic.ru прислал читатель.

ДТП случилось на улице Молодежной в сторону Комсомольского проспекта. У темно-коричневого Porsche разбита правая передняя часть, удар пришелся по касательной. У автомобиля нет номеров, был ли он без них во время аварии или номера скрутили позже – неизвестно. Возможно, это сделали специально, чтобы номер авто не попал в соцсети.

Белый Volkswagen (это либо Passat, либо Jetta) получил более серьезные повреждения: полностью разбита передняя часть, вырван бампер и левое переднее колесо. Кстати, у этого авто на переднем бампере, который валяется в нескольких метрах, номера тоже нет.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, а вот машин скорой помощи и очевидно пострадавших нет.