21 жителя Алтайского края заразились энцефалитом от укуса клещей

21 житель Алтайского края, в том числе пять детей, заболели клещевым энцефалитом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"Диагноз клещевой энцефалит комиссионно подтвержден у 21 жителя края, в том числе у пятерых детей в возрасте до 14 лет. Больных с тяжелой формой заболевания на сегодняшний день не зарегистрировано. Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские организации для решения вопроса о введении иммуноглобулина", — уточнили в ведомстве.

За минувшую неделю от присасывания клещей пострадало 125 жителей Алтайского края. А всего с начала активного сезона (25 марта) в медучреждения региона обратилось 10,7 тысяч человек с укусами клещей, в Барнауле — почти 3,5 тысяч человек. В 2,9% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 16% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Роспотребнадзор напоминает простые правила защиты в лесу:

одевайтесь так, чтобы клещ не мог забраться под одежду (брюки заправить в сапоги, рубашку в брюки, воротник плотно прилегает к телу),

наносите репелленты (Рефтамид таежный, Москитол – антиклещ, Пикник – антиклещ, Дэта, Претикс, Гардекс – антиклещ, КРА – рен, Дэфи – тайга и др.),

при присасывании клеща по возможности сразу обращайтесь в травмпункты по месту жительства.

Снятого клеща поместите в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезите в вирусологическую лабораторию (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" по адресу г. Барнаул, ул. М. Горького 28 (телефон 8(3852) 50-40-34). Если нет возможности доставить, то сожгите его, давать руками нельзя.

Иммуноглобулин нужно вводить в течение 96 часов с момента присасывания клеща.