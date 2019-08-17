21 житель Алтайского края заразился энцефалитом от укуса клещей

21 житель Алтайского края, в том числе пятеро детей, заболели клещевым энцефалитом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"Диагноз клещевой энцефалит комиссионно подтвержден у 21 жителя края, в том числе у пятерых детей в возрасте до 14 лет. Больных с тяжелой формой заболевания на сегодняшний день не зарегистрировано. Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские организации для решения вопроса о введении иммуноглобулина", – уточнили в ведомстве.

За минувшую неделю от присасывания клещей пострадало 125 жителей Алтайского края. А всего с начала активного сезона (25 марта) в медучреждения региона обратилось 10,7 тысячи человек с укусами клещей, в Барнауле – почти 3,5 тысячи человек. В 2,9% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 16% – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Роспотребнадзор напоминает простые правила защиты в лесу:

одевайтесь так, чтобы клещ не мог забраться под одежду (брюки заправить в сапоги, рубашку в брюки, воротник плотно прилегает к телу);

наносите репелленты (Рефтамид таежный, Москитол – антиклещ, Пикник – антиклещ, Дэта, Претикс, Гардекс – антиклещ, КРА – рен, Дэфи – тайга и др.)"

при присасывании клеща по возможности сразу обращайтесь в травмпункты по месту жительства.

Снятого клеща поместите в емкость, закрытую плотной тканью, и живым привезите в вирусологическую лабораторию (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" по адресу г. Барнаул, ул. М. Горького, 28, телефон 8 (3852) 50-40-34). Если нет возможности доставить, то сожгите его, давить руками нельзя.

Иммуноглобулин нужно вводить в течение 96 часов с момента присасывания клеща.