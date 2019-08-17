Двух солдат осудили в Крыму на 46 млн рублей за случайный пуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд признал виновными двух военнослужащих за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД, сообщают РИА "Новости".

ЧП произошло 1 октября 2017 года. Солдаты Алексей Чебанов и Николай Зверев осуществили несанкционированный запуск ракеты при подготовке к ее проверке на автоматизированной аппаратуре "Ока". Это привело к разрушению двух ракет, оборудования и повреждению ангара. Ущерб Минобороны оценили в 46 млн рублей. Ракета Х-29ТД применяется для уничтожения мостов, железобетонных сооружений, бетонных взлетно-посадочных полос.

Чебанов получил наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его дохода, а Зверев — год ограничения с выплатой 10% в пользу государства.

