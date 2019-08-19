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Первые на селе. В алтайских Клочках появились мусорные баки местного производства

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Минстрой Алтайского края провел пресс-тур для журналистов для оценки реализации "мусорной реформы"
Мусорные контейнеры в селе Клочки / Фото: Александра Черданцева / Amic.ru

Мусорные контейнеры в селе Клочки / Фото: Александра Черданцева / Amic.ru

До мусорной реформы, стартовавшей с начала 2019 года, почти во всех селах Алтайского края мусор вывозили сами жильцы: кто-то на своей машине, кто-то заказывал вывоз. Теперь закон запрещает людям самостоятельно ездить на свалки. Эту работу выполняют специально созданные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. В городах и райцентрах проще – там уже давно стоят мусорные контейнеры и работают компании по вывозу мусора. Организовать процесс в селах, где этим раньше вообще никто не занимался, – дело долгое. Передовиком стали Клочки в Ребрихинском районе. До этого года здесь и знать не знали про общие мусорные баки и регулярный вывоз. Все изменила мусорная реформа.

Село. Контейнеры. Вы о чем?

В идеале централизованный вывоз мусора должен быть налажен во всех населенных пунктах региона. Но установить мусорные баки, организовать вывоз – оказалось, что на это надо много времени. Например, в Ребрихинском районе, куда в начале августа министерство строительства и ЖКХ региона приглашало журналистов, 28 сел. Пока региональный оператор Барнаульской зоны АО "ЭКО-Комплекс" через субподрядчика, местного предпринимателя Вячеслава Сушкова, зашел в шесть населенных пунктов. Остальные обещает взять на обслуживание до конца сентября 2019 года. 

В каждом нужно будет организовать вывоз мусора. Сделать это можно тремя способами: собирать отходы в большие бункеры-накопители (похожи на кузов грузовой машины), в контейнеры и бестарный способ (люди складывают мусор в пакеты и к определенному дню и времени выносят к дороге, приезжает машина и собирает их вручную). Пока в большинстве сел Алтая, куда уже зашли регоператоры (а всего их пять), работают именно по принципу "бестарки". Говорят, мера временная. Хотя бы потому, что бестарный способ не предусмотрен законодательством и дороже. Ведь надо подъехать к каждому дому, чтобы каждый пакет вручную забрать, Ведь гораздо удобнее приехать в одно место, забрать и ехать дальше. К тому же, "бестарный" способ – это совсем негигиенично. Представляете, у вас перед домом лежат пакеты с мусором: запах, бродячие собаки, играющие дети.

Образцовым по организованному сбору мусора считают маленькое село Клочки (с населением едва ли тысяча человек). Там установили 35 контейнеров – совершенно новые баки, сделанные в цехе Вячеслава Сушкова. 

В райцентре Ребриха предприниматель организовал одну контейнерную площадку, которая  соответствует всем требованиям СанПиНа: баки стоят не на земле, а на бетонном основании, и огорожены с трех сторон. Примерно так должны выглядеть все мусорные площадки в Алтайском крае. Но это в идеале. Пока все упирается в деньги. По закону, устанавливать и обновлять баки должны местные власти. Но в своих бюджетах на 2019 год средства на это предусмотрели единичные администрации. У остальных денег на покупку "мусорок" нет. Им в помощь правительство края выделит 80 млн рублей. 

Откуда контейнеры

Контейнеры в Ребрихе и Клочках Вячеслав Сушков установил за свой счет.

"Во-первых, мы представляем их как образцы. В планах – делать под заказ. Все равно со временем администрация будет покупать. Надеемся, что это будут наши. На весь район требуется около 3,5 тысячи баков. Во-вторых, это система только заработала, нам самим надо ее опробовать, понять, какие нужны вложения, какая логистика", – пояснил предприниматель.

Он показал, как делает мусорные контейнеры. Процесс-то простой: режут железо, сваривают его, красят. Контейнеры нетрадиционного объема – 0,85 кубического метра. Обычно используются емкости объемом 0,75, 1,1 и 7,6 куб. м. Для работы в районе Сушкову пришлось купить спецавтомобиль – контейнеры сделали именно под него. Во время погрузки бак захватывается аккуратно, без повреждения. Это тоже важно – замена емкостей стоит денег. В один автомобиль входит 35-38 контейнеров. Получается, вывезти мусор из Клочков можно за один раз. Так и происходит – мусоровоз приезжает сюда раз в неделю, пока хватает.

За несколько месяцев работы в его небольшом цехе сделали 40 контейнеров. Могут больше, если будут заказы, добавляет Сушков. Одна емкость – 11,5 тысячи рублей. Что так дорого? Это еще не дорого, на рынке такой стоит около 14 тысяч рублей. Те 35 контейнеров в Клочках обошлись в 400 тысяч рублей. Контейнерная площадка с двумя баками в Ребрихе – в 40 тысяч рублей. Понятно, почему для многих муниципалитетов денежный вопрос – главный. 

А что люди говорят?

Как бы ни было хорошо, все равно получается плохо. В Алтайском крае мусорная реформа разделила людей на два лагеря. Часть жителей полностью поддерживают централизованный вывоз мусора, часть вообще не понимают, зачем это нужно и почему они должны за это платить.

"Мне удобно, что площадка появилась. Раньше либо сам вывозил в багажнике на свалку, либо приходилось вызывать машину. А тут удобно: вышел, выбросил. Вывозят часто, никакого неприятного запаха нет", – рассказал житель Ребрихи Александр Попелышев. 

Он живет как раз рядом с той единственной мусорной площадкой в селе. И его не смутило, что баки поставили недалеко от дома. 

Хотя других соседство с "мусоркой" совсем не радует. Договориться на бесплатные баки для села – это еще полдела, рассказывает глава Клочковской администрации Константин Кузнецов. Сложнее договориться с населением на их размещение. 

"Наши жители долго спорили, где будут стоять контейнеры. Все хотят, чтобы было близко идти, и при этом не хотят, чтобы он стоял возле их дома. Сначала даже двигали их туда-сюда. Но со временем все успокоилось. Теперь даже просят новые установить", –  добавил он.

На одной улице даже пришлось бакам ножки открутить, чтобы перестали катать. Так и успокоились.  

Но немало в селе людей, которые рассуждают так: почему мы вообще должны платить за вывоз мусора (плату начисляют на каждого жителя дома от 36 до 111 рублей – зависит от района края). Раньше ведь как: сжег в печи или за огород выбросил. Но под это дело в России тоже закон есть: сжигать пластик, пакеты, пленку (а ведь это сегодня бóльшая часть отходов даже в деревне) из-за выделения вредных веществ нельзя (ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"). 

Но есть еще один момент: регоператор забирает только твердые коммунальные отходы, куда не входит строительный мусор, зола, навоз, ветки, ботва. Избавиться от строительного мусора по закону можно наняв отдельный вывоз (и снова за деньги). Куда девать остальное – большой вопрос.

Алтайский край обязан проводить мусорную реформу – того требуют федеральные законы. Но кроме вопроса денег есть еще проблема вот такой непроработанности законов. 

Читайте также в сюжете: Мусорная реформа
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

19.08.2019 12:03
- гость -

"бестарный способ не предусмотрен законодательством и дороже" - отлично, за что тогда в большинстве сел собирают деньги? Получается, пока баки не поставят, платить мусорный налог не нужно.

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19.08.2019 12:06
гость

"бестарный способ не предусмотрен законодательством и дороже" - отлично, за что тогда в большинстве сел собирают деньги? Получается, пока баки не поставят, платить мусорный налог не нужно.

Мусорный налог????это вы где такое придумали? вообще-то мы платим не за мусорный налог, а за услугу, что у вас мусор вывезли. пусть и бестаркой, но вывезли.

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19.08.2019 12:09
- гость -

если бестарный способ не предусмотрен законом, значит услуга не оказан

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19.08.2019 12:10
сельчанин

У нас в селе тоже бестарка. Не могу сказать, что это удобно. но зато самому не приходиться заморачиваться, куда девать этот мусора. Выставляю за ограду по субботам утром и все забирают. Хотя, конечно, контейнеры гораздо удобнее. Но наш глава сельсовета говорит, что денег на их установку пока нет.

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19.08.2019 12:12
- гость -

видел я эти пакеты распотрошенные собаками

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19.08.2019 12:13
гостю

если бестарный способ не предусмотрен законом, значит услуга не оказан

1. Ссылку на закон, пожалуйста, что в таком случае услуга не оказана.
2. Когда мне штрафы придут за неоплату, мне на вас ссылаться, что вы разрешили?

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19.08.2019 12:14
гость

если бестарный способ не предусмотрен законом, значит услуга не оказана

глупость говорите. услуга не оказана, если мусор не вывезли

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19.08.2019 12:21
- гость -

Ну во-первых перед оплатой необходимо заключить договор. И это обязательно, нет договора - нет денег. Если вы отказываетесь заключить договор, то мусорная компания может сделать это через суд. Вот ссылка на ГК РФ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/cd4842c63deb83e3ee055898484e4181082f7376/

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19.08.2019 12:22
- гость -

Ситуация, когда заключение договора между гражданином и коммерческой организацией становится обязательным, регулярно рассматривается в российских судах. До настоящего момента все суды, включая Высший Арбитражный, в своём мнении едины – коммерческая организация не вправе понуждать потребителя к заключению такого договора. Такая позиция прослеживается в п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 №4, постановлении ФАС Северо-Западного округа от 22.11.2006 №А05-3239/2006-5, постановлении ФАС Центрального округа от 26.05.2008 №Ф10-1069/08, постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 29.03.2007 №Ф04-1510/2007(32316-А81-39)).

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19.08.2019 12:23
- гость -

Вот только могут ввести штраф за отсутствие договора у физических лиц, но пока такого нет.

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19.08.2019 12:31
- гость -

Хорошие новости, одни достижения. Мы должны обсуждать острые и насущные вопросы вроде этих, потому что это реальное достижение, идем правильной дорогой товарищи!

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