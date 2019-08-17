Девушка упала с 50-метровой скалы во время свидания в Якутии и выжила

Девушка во время свидания оступилась и упала с 50-метровой скалы в Якутии. Она выжила, чтобы её поднять, вызывали спасателей. Подробности сообщает служба спасения по Республике Саха.

ЧП произошло в Нерюнгринском районе Якутии в ночь с пятницы 16 августа на субботу 17 августа. Это место называется "Скала любви". В службе уточняют, что она упала оступившись. Её на помощь вызвали спасателей, операция началась в четыре утра и заняла два часа.

Начальник спасательного отряда рассказал, что было темно, малейшая неосторожно могла вызвать камнепад. Поэтому сначала пришлось наладить переправу, по которой спасатели спустились вниз.

Девушка была в сознании, ей оказали первую помощь и подняли вверх на носилках.