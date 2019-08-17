Автобус со знаком "Дети" попал в ДТП в спальном районе Барнаула

Фото: vk.com/barneos22

ДТП с участием автобуса произошло на перекрестке улиц Островского и Исакова в Барнауле вечером в субботу. О происшествии сообщает пользователь группы "Барнаул22" в соцсети "ВКонтакте".

"Многострадальный перекресток Островского — Георгия Исакова. В ДТП попал автобус со знаком "Дети", — сказано в сообщении.

На месте собралось много прохожих. Пользователь в комментариях сообщает, что недавно мимо окна "пронеслось много скорых".

Отметим, что на данном перекрестке организовано движение без светофоров. Рядом с местом находится площадь Мира, где в дневное время много горожан.