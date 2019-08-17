Роспотребнадзор напомнил права авиапассажира при задержке рейса

Роспотребнадзор опубликовал памятку, что делать авиапассажиру при задержке рейса. Информация размещена на сайте ведомства.

"Задержкой рейса признается перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика (авиакомпании) или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в полете", — уточнили в ведомстве.

Авторы справки ссылаются на "Воздушный кодекс РФ", закон о защите прав потребителей и правила перевозки пассажиров.

Так, причинами задержки рейса могут стать техническая неисправность, плохие погодные условия, позднее прибытие самолета.

Если произошла задержка, пассажир имеет право: