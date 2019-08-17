Роспотребнадзор напомнил права авиапассажира при задержке рейса

Роспотребнадзор опубликовал памятку, что делать авиапассажиру при задержке рейса. Информация размещена на сайте ведомства.
"Задержкой рейса признается перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика (авиакомпании) или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в полете", — уточнили в ведомстве.
Авторы справки ссылаются на "Воздушный кодекс РФ", закон о защите прав потребителей и правила перевозки пассажиров.
Так, причинами задержки рейса могут стать техническая неисправность, плохие погодные условия, позднее прибытие самолета.
Если произошла задержка, пассажир имеет право:
- на организацию хранения багажа
- комнату матери и ребенка (до 7 лет),
- воду, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при задержке на два часа, горячее питание при задержке на четыре часа, место в гостинице при задержке на восемь часов, а также доставку до гостиницы,
- отказаться от полета, авиакомпания обязана вернуть стоимость авиабилета даже если билет являлся "невозвратным",
- потребовать возмещение убытков и компенсацию морального вреда, в том числе если сорвался другой рейс или поезд, оплаченные экскурсии,
- потребовать штраф за просрочку доставки пассажира в пункт назначения (25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета), но если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.
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