Пожар в отеле в Одессе унес жизни девяти человек

Тела девяти человек обнаружили спасатели в здании гостиницы "Токио Стар" в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"На пожаре погибли 9 и пострадали 10 человек (из них 7 человек спасены подразделениями ДСНС)", – сказано в сообщении ведомства.

Сообщение о пожаре поступило 17 августа в 01:34, в 04:32 пожар на площади 1000 кв.м ликвидирован.

"В двухэтажной гостинице на 270 номеров, переоборудованной из бывшего трамвайного депо, на момент пожара находилось до 200 человек. Во время проведения спасательных мероприятий с первого этажа были эвакуированы 64 человека, со второго – 72 человека", – сообщил во время брифинга директор Департамента по реагированию на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук.

Он добавил, что ситуация была осложнена быстрым распространением огня, запоздалым уведомлением о пожаре, а также большим количеством номеров, некоторые из которых были даже без окон.

По предварительному заключению, причиной смерти стало отравление угарным газом. Тела были обнаружены около прачечной. Там, как передает РИА "Новости" слова постояльцев, и начался пожар

Пока в работе три основных версии: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание.