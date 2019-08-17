Автобус врезался в здание в Перми. Один человек погиб, 10 пострадали

Один человек погиб, 10 пострадали в результате ДТП в Перми. Днем в субботу, 17 августа, пассажирский автобус врезался в здание.

"Автобус маршрута № 53 допустил наезд на препятствие (здание), находящееся с правой стороны по ходу движения. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия", – сообщили РБК в краевом управлении МВД.

По данным ТАСС, погиб один человек, 10 пострадали. "РИА Новости" сообщает о 20 пострадавших.

Есть информация, что среди пострадавших пятеро детей.