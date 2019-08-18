Население Барнаула растет за счет миграции

Барнаул за первое полугодие 2019 года покинули 9660 местных жителей (за аналогичный период 2018-го – 10444), сообщает Алтайкрайстат.

Из других стран, регионов РФ и районов Алтайского края на постоянное место жительство в город перебрались 10325 человек (в 2018-м – 9087). Таким образом, наблюдается миграционный прирост на 665 человек (в 2018-м – миграционное снижение на 1357 граждан).

Из любопытных тенденций можно выделить тот факт, что в краевую столицу стали чаще перебираться на ПМЖ жители других муниципалитетов Алтайского края: мигрировали 4629 человек (в 2018-м – 3310).

В обратном направлении поток переселенцев наоборот уменьшился. Так, с января по июнь 2019 года в пределах региона поменяли место жительства 3960 барнаульцев. В то время как в 2018-м этот показатель составлял 4096 человек.

Из этого следует, что за рассматриваемый период миграционный прирост за счет алтайской провинции составил 669 граждан, в то время как годом ранее было снижение на 786 человек.

В то же время отмечается высокое количество местных жителей, перебравшихся в другие регионы России, – 2626 граждан (в 2018-м – 3121). Из других субъектов РФ в город переехали 1903 человека (в 2018-м – 1690). Таким образом, за счет межрегиональной миграции Барнаул с января по июнь потерял 723 гражданина (в 2018-м – 1431).

Миграционные процессы с другими странами остались приблизительно на том же уровне. Зафиксирован прирост в 719 человек. Годом ранее он составлял 860 граждан.