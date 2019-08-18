Жителя Горно-Алтайска оштрафовали на 350 тысяч рублей за неуплату налогов

37-летний житель Горно-Алтайска получил крупный доход, но "забыл" сообщить об этом в налоговую, за что городской суд приговорил его к солидному штрафу, сообщает прокуратура Республики Алтай.

Как установлено судом и следствием, в 2017 году теневая выручка гражданина, не отраженная им в налоговой декларации, превысила 68 млн рублей.

Из-за этого казна недополучила более 8,7 млн рублей, что считается особо крупным размером.

Мужчину признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорили его к 350 тысячам рублей штрафа.

Кроме того, ему предстоит возместить свыше 8,7 млн рублей ущерба, нанесенного стране.