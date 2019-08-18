Проезд через Новосибирск с Чуйского тракта хотят сделать платным

Власти Новосибирска хотят сделать платным проезд через Юго-Западный транзит, который соединит магистраль М-51 "Байкал" от городской черты Новосибирска до примыкания к трассе Р-256 "Чуйский тракт" с мостовым переходом через Обь.

Таким образом планируется заинтересовать инвесторов для строительства шестиполосной дороги длиной свыше 26 км. Она пройдет от круговой развязки на Ордынском шоссе через левый берег региональной столицы и Бугринский мост, а затем соединится со строящимся Восточным обходом.

За услуги по проектированию инженерных сооружений, а также экономическое обоснование вложений на основе частно-государственного партнерства заказчик предлагает начальную цену почти в 94,6 млн рублей.

"Обоснование платности магистрали и обоснование возможности реализации проекта посредством государственно-частного партнерства", – гласит задача под пунктом 8.9 в описании объекта закупки.

Объявление о тендере размещено на "Витрине закупок Новосибирской области" территориальным управлением автодорог региона. Заявки принимаются до 28 августа.