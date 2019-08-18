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Проезд через Новосибирск с Чуйского тракта хотят сделать платным

, ИА "Амител"
Объявлен тендер на экономическое обоснование вложений в Юго-Западный транзит
Фото: ruautohub.narod.ru

Фото: ruautohub.narod.ru

Власти Новосибирска хотят сделать платным проезд через Юго-Западный транзит, который соединит магистраль М-51 "Байкал" от городской черты Новосибирска до примыкания к трассе Р-256 "Чуйский тракт" с мостовым переходом через Обь.

Таким образом планируется заинтересовать инвесторов для строительства шестиполосной дороги длиной свыше 26 км. Она пройдет от круговой развязки на Ордынском шоссе через левый берег региональной столицы и Бугринский мост, а затем соединится со строящимся Восточным обходом.

За услуги по проектированию инженерных сооружений, а также экономическое обоснование вложений на основе частно-государственного партнерства заказчик предлагает начальную цену почти в 94,6 млн рублей.

"Обоснование платности магистрали и обоснование возможности реализации проекта посредством государственно-частного партнерства", – гласит задача под пунктом 8.9 в описании объекта закупки.

Объявление о тендере размещено на "Витрине закупок Новосибирской области" территориальным управлением автодорог региона. Заявки принимаются до 28 августа.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.08.2019 09:58
- гость -

бред.

в 90х уже был ведь платный въезд в Новосибирск. только эти деньги так и ушли в неизвестном общественности направлении.

но то ведь 90-е.

а счас что? опять?

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