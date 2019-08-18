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"Динамо-Барнаул" закрепилось на втором месте в зоне "Восток"

, ИА "Амител"
Алтайская команда обыграла "Зенит" из Иркутска
Фото: altaisport.ru

Фото: altaisport.ru

Барнаульское "Динамо" в рамках первенства России Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) группы "Восток" 17 августа одержало победу на своем поле над иркутским "Зенитом", сообщает "Алтайский спорт".

Гости подошли к матчу с желанием реабилитироваться за неудачный старт сезона и вылет из кубка страны. Хозяева же были воодушевлены недавней победой на родном поле над одним из фаворитов турнира – "Читой" из одноименного города.

Пришедшие на стадион болельщики второй раз подряд увидели отменную игру в обороне – команда снова не пропустила, при этом забив.

Счет открыли на 27-й минуте: Овсянников исполнил выверенную передачу с фланга, а игрок "Зенита" в борьбе с Завьяловым срезал мяч в собственные ворота – 1:0.

Точку в противостоянии поставил Кузнецов, добив мяч в ворота после удара Осипова. Итоговый счет – 2:0. "Динамо" с двумя победами и одним поражением закрепилось на втором месте турнирной таблицы.

Со стопроцентным показателем – три победы в трех матчах – лидирует омский "Иртыш".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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