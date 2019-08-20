Когда подросли и встали на ноги дети, радуют внуки и, возможно, правнуки, за плечами достойный трудовой и жизненный путь, приходит пора отдыха. Именно сейчас стоит отринуть суету, вспомнить, наконец, о здоровье и душевном равновесии. И отрадно, если об этом, в первую очередь, задумываются дети человека в "серебряных" годах, проявляя внимание и заботу.

Не нагружать родителей внуками и бытовыми проблемами, а отправить на отдых, где они смогут восстановить силы, – пожалуй, один из лучших вариантов благодарности за все то, что они вложили в нас.

Тем более что в Алтайском крае есть уникальная здравница с особой атмосферой и привлекательным предложением санаторно-курортного отдыха.

На уровень выше европейского качества

Белокуриха находится в предгорьях экологически чистых алтайских гор, где целебен и воздух, и вода. К слову, главный лечебный компонент горного воздуха – легкие аэроионы – здесь по своей концентрации вдвое выше, чем на знаменитом швейцарском курорте Давос. Мягкий климат и количество солнечных дней, сопоставимое с курортами Кавказа и Крыма, позволяют активно проводить время на природе круглый год. Термальная минеральная вода из древних пластов имеет в своем составе азот, кремний и небольшое количество радона. Все это в совокупности делает ее основным лечащим средством курорта Белокуриха. Здесь уже сама природа исцеляет. Дополняет же эффект первоклассная поддержка профессионального медперсонала.

Все, чем гордится и славится Белокуриха, можно отыскать в санатории Центросоюза: термальные радоносодержащие источники, лечебные грязи, питьевая минеральная вода, целебные травы, мед, уникальный климат и, конечно, чистейший горный воздух.

Санаторий Центросоюза РФ – современный многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс с богатым опытом работы.

Сердце Белокурихи для "серебряного" возраста

С годами здоровье несколько ухудшается, собственно как и настроение. После нескольких трудовых десятилетий энергии становится все меньше и меньше. Появляется отсутствие сил и хорошего настроения. Возникает быстрая утомляемость. Но это только потому, что организм устал и ему необходима подзарядка.

Как решать проблему?

В это время для человека очень важно поддерживать эмоциональный фон, позаботиться о здоровье и сменить привычный ритм жизни. Специалисты санатория Центросоюза рекомендуют в течение нескольких дней (оптимально неделю и более) соблюдать режим дня и вовремя питаться. За 30-40 минут перед приемом пищи выпивать стакан теплой минеральной воды. Пройти курс массажа, ванн, озонотерапии, физиопроцедур. И, конечно же, больше двигаться – гулять на свежем воздухе, плавать в бассейне, кататься на велосипеде… Если соблюдать все эти простые правила, то результат не заставит себя ждать.

А если в полной мере воспользоваться всеми преимуществами санатория Центросоюза, эффект удвоится:

– Один из главных поводов для гордости – это его расположение в самом эпицентре курортной жизни, в непосредственной близости от природных достопримечательностей, горнолыжных трасс, терренкуров и канатной дороги.

– 50-летний опыт санаторно-курортного лечения вкупе с современной лечебной базой, собственная диагностическая база внутри санатория, практический опыт и высокая квалификация персонала позволяют успешно применять как традиционные, так и новейшие методы лечения и оздоровления.

– Собственное бальнеологическое отделение, оснащенное современным профессиональным медицинским оборудованием, в котором предоставляются водные процедуры практически всех существующих видов. Среди них лечебные азотно-кремнистые ванны, ароматические ванны с экстрактами лечебных растений, йодобромные ванны, различные виды лечебных душей, подводный гидромассаж и т.д. В 2019 году полностью обновился кабинет гидропатии.

– Оздоровление с использованием пантовых концентратов занимает одно из приоритетных мест. Гости проходят процедуры на основе пантового сырья, и многие из них незамедлительно ощущают оздоровительный эффект и прилив сил.

– Благоустроенная территория с тенистой парковой зоной, газонами, декоративными насаждениями, качелями, уличными тренажерами и фонтаном располагает к восстановительному отдыху. Рядом с санаторием расположена парковка для автомобилей.

– В апреле 2019 года в Центросоюзе состоялось открытие обновленного плавательного бассейна с термальным комплексом. Термотерапия – очень важное направление в оздоровлении организма при санаторно-курортном лечении. Турецкий хамам и сауна расположены перед плавательным бассейном, что делает посещение более комфортным и полезным для здоровья. К слову, комплекс открытых бассейнов санатория зарекомендовал себя как один из самых больших на курорте Белокуриха.

– Компактность санатория позволяет обеспечить индивидуальный подход в лечении и обслуживании для каждого гостя. Здесь есть все необходимое для здорового и активного отдыха взрослых и детей не только в летний период, но и в любое время года. Все корпуса соединены между собой теплыми переходами.

Оздоровительный курс в Центросоюзе наполнен временем "для себя". Ведь мало пройти курс полезных процедур, для полной перезагрузки следует вспомнить, что в жизни должно быть место развлечениям. Бильярд, настольный теннис, волейбольная площадка – для досуга каждого гостя в санатории есть, пожалуй, все. В вечернее время можно посетить культурно-развлекательный комплекс "Даймонд холл", где проводят шоу-программы, танцевальные вечера и караоке.

Для полноценного отдыха в Центросоюзе созданы условия комфортабельного проживания в уютных номерах от "Стандарта" до "Апартаментов". А высокий уровень питания по системе "шведский стол" с разнообразием, качеством, эстетичным оформлением, изумительными ароматами и вкусом блюд удовлетворит даже самых взыскательных гостей.

Национальной курортной ассоциацией санаторий Центросоюза РФ в г. Белокуриха признан санаторием премиум-класса.

Это ли не показатель качества, ради которого коллектив трудится вот уже полвека? Это ли не повод доверить Центросоюзу здоровье самых близких людей?

* Правила действия специального предложения "Почтенный возраст":

Срок проведения спецпредложения: с 01.05.2019 г. по 25.12.2019 г. (включительно)

Период бронирования: с 01.05.2019 г. по 25.12.2019 г. (включительно)

Дата заезда в период: с 26.08.2019 г. по 25.12.2019 г. (включительно)

При бронировании санаторно-курортных путевок на срок не менее 10 дней или путевок "Оздоровление и отдых" на срок не менее 5 дней предоставляется скидка в размере 15 % от действующего тарифа на размещение в номерах любой категории при предоставлении пенсионного удостоверения.

Перерасчет по ранее забронированным путевкам невозможен.

На брони, заявленные в рамках данного предложения, не распространяются иные скидки и специальные предложения, предоставляемые санаторием. Скидки не суммируются. Предложение не распространяется на онлайн-бронирование на сайте санатория.

Санаторий оставляет за собой право приостановить действие данного предложения в любой момент, без предварительного уведомления.

Санаторий Центросоюза Российской Федерации в г. Белокурихе

Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 45

Телефон: 8 8001000975

Сайт: centrosouz.ru

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