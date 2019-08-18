Многоэтажку с просевшим фундаментом в Оби обвешали маяками

После эвакуации 37 жильцов четырехэтажного дома в городе Обь из-за просевшего фундамента ведется оценка его состояния.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на здании жилого дома №110 по адресу ул. Военный городок установили специальные маяки.

По ним специалисты определят, продолжается ли деформация. Кроме того, они установят, насколько равномерно просел фундамент и есть ли угроза безопасности жильцов. Для эвакуированных граждан развернули пункт временного содержания. Полиция патрулирует окрестности здания.

По предварительной информации, на доме образовались трещины во время работ, связанных с подготовкой строительной площадки для возведения детского сада-яслей.