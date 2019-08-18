Яркое авиашоу показали барнаульцам в День авиации. Фото и видео

Фото: Никита Васильев / vk.com/barneos22

18 августа жители Барнаула собрались на набережной Оби и Речном вокзале, чтобы посмотреть на авиашоу. Пилоты и парашютисты продемонстрировали горожанам свои возможности.

Корреспондент Amic.ru сняла на видео наиболее интересные моменты представления. Фотографиями с праздника поделился Никита Васильев в паблике Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".