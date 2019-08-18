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Пьер Ришар на юбилей принял в гости барнаульскую семью

, ИА "Амител"
Известный французский актер подарил сибирякам вино со своей винодельни
Фото: instagram.com/habibiarnab

Фото: instagram.com/habibiarnab

Жительница Барнаула Ольга Козодой в своем Instagram рассказала о встрече с легендарным французским актером и режиссером Пьером Ришаром.

Когда семья Козодой гостила во Франции, Ришар пригласил всех желающих в гости на свой 85-летний юбилей. Россияне не упустили возможности встретиться с одним из любимых героев кинематографа.

По словам россиянки, юбиляр искренне удивился, когда узнал, что его пришли поздравить гости из далекой Сибири.

На память он подарил семье пару бутылок вина со своей винодельни, оставив на них автограф.

"Интернет говорит, что основная популярность пришлась на 70-90 годы, но авторы видимо не видели, сколько вчера было народу в его Шато, и мы уезжали, а народ все шёл и шёл", — рассказывает Козодой.

Пьер Ришар — французский киноактер-комик и режиссер. Родился 16 августа 1934 года. Играл в таких знаменитых фильмах, как "Высокий блондин в черном ботинке", "Укол зонтиком", "Невезучие", "Папаши", "Налево от лифта", "Игрушка", "Беглецы" и многих других.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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