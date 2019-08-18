"Немного громко". Стены "Шишковки" разрушили в Барнауле

На третьем этаже краевой библиотеки имени Шишкова начался глобальный ремонт, сообщили в группе объекта культуры в социальной сети "Facebook".

"Пока будет немного громко, — предупредили читателей сотрудники учреждения. — Зато потом будет круто".

На представленной фотографии видно, что стены читального зала частично разрушены. На полу лежит большая груда строительного мусора. Потолок также переделают.

О сроках проведения работ не сообщается. На время ремонта посетителей продолжат принимать на других этажах.