Россиянам предложили трезвые корпоративы и тесты на алкоголь на работе

Работодателям предложили тестировать своих сотрудников на употребление алкоголя, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ Минздрава "Укрепление здоровья работающих".

Также в программе упомянуты организация безалкогольных корпоративов и консультативная помощь по вопросам, связанным с риском пагубного употребления спиртного.

"Основная идея — показать людям, что алкоголь — это не обязательная часть праздника, что можно веселиться и без употребления алкогольных напитков", — говорится в программе.

Формат корпоративов работодателям предлагается обсудить заранее, чтобы встреча не превратилась в осуждение причин отсутствия выпивки.

На работе определять в состоянии ли опьянения человек предлагается с помощью алкотестера. Проверки могут быть плановыми и без уведомления.

В ведомстве уверены, что такие меры позволят не только снизить количество несчастных случаев на производстве, но и наладят личную жизнь рабочих в их свободное время.

Ранее Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры.