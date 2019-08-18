Полицейские поймали бийчанина, исчезавшего после покупки телефонов в рассрочку

Бийские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в обмане продавцов телефонов по объявлению, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"На данный момент получены признательные показания по двум фактам", — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что 28-летний житель наукограда находил в интернете объявления о продаже смартфонов, созванивался с продавцами и упрашивал продать в рассрочку.

Для большей убедительности покупатель писал расписку, обязуясь рассчитаться в срок. Однако исчезал, как только получал телефон.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество", устанавливается причастность задержанного к другим похожим историям.

Ранее жительница Барнаула подделала документы ради смартфона за 90 тысяч рублей.