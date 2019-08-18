Здание ЦУМа продают в Новоалтайске за 49,5 млн рублей вместе с землей

Торговый центр расположен в центре Новоалтайска / Фото: altayrealt.ru

Двухэтажное здание работающего ЦУМа выставлено на продажу в Новоалтайске, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Торговый центр расположен в центре города — ул. Переездная, 4/6. Стоимость лота составляет 49 477 000 рублей.

Общая площадь — 3 470 квадратных метров. Вместе со зданием предлагают забрать и земельный участок (2 421 кв. м), на котором располагается сам магазин, парковка, скамейки и зоны разгрузки для магазинов.

Риэлтор позиционирует покупку, как готовый арендный бизнес. Судя по фото, здание заполнено несколькими якорными арендаторами. Имеются также и свободные площади, на которые ищутся арендаторы.

Примечательно, что в ноябре 2016 года здание продавали за 80 750 000 рублей. Тогда же сообщалось, что ТЦ находилось в залоге у банка.

Ранее в другом новоалтайском ТЦ произошел пожар из-за "Газели".