Здание ЦУМа продают в Новоалтайске за 49,5 млн рублей вместе с землей

Торговый центр расположен в центре Новоалтайска / Фото: altayrealt.ru
Двухэтажное здание работающего ЦУМа выставлено на продажу в Новоалтайске, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Торговый центр расположен в центре города – ул. Переездная, 4/6. Стоимость лота составляет 49 477 000 рублей.
Общая площадь – 3 470 квадратных метров. Вместе со зданием предлагают забрать и земельный участок (2 421 кв. м), на котором располагается сам магазин, парковка, скамейки и зоны разгрузки для магазинов.
Риелтор позиционирует покупку как готовый арендный бизнес. Судя по фото, здание заполнено несколькими якорными арендаторами. Имеются также и свободные площади.
Примечательно, что в ноябре 2016 года здание продавали за 80 750 000 рублей. Тогда же сообщалось, что ТЦ находился в залоге у банка.
Ранее в другом новоалтайском ТЦ произошел пожар из-за "Газели".
Комментарии
Это получается 14 тыс.руб/кв.м. Вот реальная стоимость квартир!!! А с учётом стоимости чиновничьих согласований, разрешений, заносов и откатов кадраты народу уже от 40т.р./кв.м. вкручивают.
18.08.2019 16:56
- гость -
увы, но это С ЗЕМЛЕЙ!!!