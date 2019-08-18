Жительница Казахстана родила с разницей в 2,5 месяца из-за анатомических особенностей

29-летняя Лилия Коновалова из Казахстана родила двоих детей с разницей в два месяца, сообщает в своем Facebook местное управление здравоохранения.

"Дочь Лилии родилась на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родился и долгожданный сынишка. Для всех – это чудо, а для врачей областного перинатального центра – анатомическая особенность: у женщины двойная матка", – говорится в сообщении.

24 мая на сроке 25 недель на свет появилась девочка весом 850 граммов и ростом 42 сантиметра, а сына Лилия родила 9 августа путем кесарева сечения, весом 2,9 килограмма и ростом 50 сантиметров.

По словам замдиректора областного перинатального центра Есета Ералина, это очень редкий случай. По статистике, шансы на рождение живого ребенка – один на 50 миллионов.

Как признается сама мама, беременность протекала очень тяжело и врачи рекомендовали все время лежать и выходить из дома как можно реже.

В январе жительница Ямала родила ребенка, находясь в коме после отравления рыбой.