Уроженец Барнаула победил на чемпионате мира по танковому биатлону

Сборная России заняла первое место в итоговой финальной эстафете четырех лучших команд чемпионата мира по танковому биатлону, прошедшей 17 августа на полигоне Алабино.

Россияне прошли испытание за 1 час 33 минут, установив мировой рекорд скорости — 84 км/ч, а также поразив 21 мишень из 24 возможных — лучший результат на огневом рубеже.

Как пишет "Алтайская правда", одним из победителей стал уроженец Барнаула механик-водитель, старший сержант Игорь Шиленин, который уже получал кубок в 2017 году.

"Два года назад я тоже был на водительском сидении. Сейчас нужно было пройти четыре круга по четыре километра каждый, а также поразить восемь мишеней. Теперь я, так сказать, двукратный чемпион мира. Может и в следующем году попробую повторить успех", — прокомментировал победу Шиленин.

В соревнованиях участвовало 23 сборных из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, до финала добрались команды из России, Беларуси, Казахстана и Азербайджана.