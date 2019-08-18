В понедельник, 19 августа, ночью в Алтайском крае предгорных районах местами ожидается дождь, гроза, местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с, с усилением до 14 м/с, сообщает ЦГМС по Алтайскому краю.

Температура ночью +9...+14 градусов. Днем +23...+28, в северных районах местами дождь, гроза, утром местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, с усилением до 14 м/с.

В Барнауле ночью +11...+13 градусов, днем +24...+26. Ночью без осадков, в утренние часы местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с. В конце дня возможен дождь, гроза, в утренние часы местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с.