Ульяновский подросток убил всю свою семью и оставил записку

Ульяновский подросток, убивший свою семью, перед смертью оставил записку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве сообщили, что молодой человек решил забрать с собой близких, чтобы они не переживали. Также подчеркнули, что семья была благополучной, подросток учился на пятерки и принимал участие в олимпиадах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего", сообщается на сайте ведомства.

В воскресенье утром, 18 августа, в селе Патрикеево были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Позже возле вышки сотовой связи полицейские нашли тело 16-летнего подростка.

По одной из версий, молодой человек расправился с членами своей семьи и пошел к вышке, отмечает СК.

Как сообщает РЕН ТВ, перед трагедией подросток отправил своему товарищу голосовое сообщение с жалобами на своих родных.

Заместитель губернатора региона Сергей Люльков, как передает ТАСС, планирует выехать на место происшествия. "Оцепили само место и посторонних туда не допускают, работают специалисты", — сказал он.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия.

В январе 2017 года подобный случай произошел в Тамбовской области, где школьник зарубил всю семью топором.