Клубы дыма поднялись над Новосибирском от горящего ресторана PuppenHaus

В центре Новосибирска загорелся ресторан Puppen Haus / Фото: vk.com/incident_nsk

Ресторан PuppenHaus загорелся в воскресенье вечером, 18 августа, на площади Ленина в Новосибирске, сообщается в паблике "Инцидент Новосибирск".

"Ликвидируется пожар на мансарде трехэтажного здания, в котором расположено кафе. Эвакуировались около 40 человек, пострадавших среди них нет. Была угроза распространения огня на рядом стоящие здания. В данный момент пожар локализован", – рассказали в региональном МЧС.

Местные жители в комментариях под публикацией пишут, что ресторан этот "один из самых нормальных в городе".

Заведение принадлежит томскому бизнесмену Владимиру Бурковскому – отцу бывшего кавээнщика Андрея Бурковского, который в 2008 году в составе команды "Максимум" стал чемпионом высшей лиги клуба.