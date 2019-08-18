Опубликовано видео с места убийства подростком своей семьи под Ульяновском

Видеозапись с места убийства семьи из шести человек в Ульяновской области опубликовал на своем YouTube-канале Следственный комитет России.

На кадрах показан дом в селе Патрикеево, в котором жила убитая семья. В воскресенье утром, 18 августа, в нем нашли тела мужчины, двух женщин и двух четырехлетних детей.

Позднее возле вышки сотовой связи обнаружили тело 16-летнего подростка — родственника погибших. Как сообщает СК, по одной из версий молодой человек убил своих родных.

Прокуратура сообщала, что была найдена записка, согласно которой молодой человек решил забрать с собой близких, чтобы они не переживали.

В СМИ также сообщается, что перед трагедией подросток отправил своему товарищу голосовое сообщение с жалобами на своих родных.