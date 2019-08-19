Лучших дворников и сантехников назвали в Барнауле

Конкурсная комиссия огласила результаты конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинациях "дворник" и "сантехник", сообщает пресс-служба мэрии.

В первой из них победил Дмитрий Савкин (ООО "Жилищный участок № 11"), обслуживающий двор дома № 183 на улице Георгия Исакова.

В тройку лучших также вошли Петр Мазуров (ООО "Коммунальная Инициатива", ул. 65 лет Победы, 45) и Ирина Роготовская (ООО "Цезарь", пр. Социалистический, 32).

Лучшим слесарем-сантехником признали Ивана Фелька (МУП "ЖЭУ №30"), поддерживающего в исправном состоянии системы водоснабжения, водоотведения и другие в доме № 235 на улице Георгия Исакова.

Второе место занял Александр Петрунин (ООО "Простор", пр. Ленина, 96), третье – Алексей Никитин (ТСН "Павловский тракт, 203", Павловский тракт, 203).

Главными критериями для победы стали содержание общего имущества, а также санитарное состояние, благоустройство и озеленение дворовых территорий, которые обслуживают конкурсанты.