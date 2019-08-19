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Новости

Акция "Живи, лес!" стартует в Барнауле 30 августа

, ИА "Амител"
Мероприятие продлится на протяжении двух месяцев
Фото: Минприроды Алтайского края

Фото: Минприроды Алтайского края

В Барнаульском лесничестве будет дан старт традиционной акции по сохранению природы "Живи, лес!", сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

Открытие мероприятия состоится 30 августа. Оно соберет около 200 участников. Высадка деревьев и уборка в лесных массивах будет проходить на протяжении двух месяцев – до конца октября.

Начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения Игорь Дергачев уверен, что главная задача в том, чтобы привлечь внимание молодежи к проблеме сохранения лесов.

"Логично, что тот, кто садит деревья и убирает мусор в лесу, будет относиться к природе бережно, – рассказывает Дергачев. – В рамках акции мы планируем посадить 1200 га леса, создать аллеи и провести централизованную уборку мусора в районе п. Кирова. Еще в этом году пройдет посадка в рамках проекта "Почта Банк" на месте гарей 1997 года в Угловском районе".

Акция "Живи, лес!" проходит по всей России ежегодно с 2010 года, Алтайский край принимает в ней участие с самого начала. Главная цель – привлечь внимание населения к проблеме сохранения и восстановления леса в частности и природы в целом.

Жители региона могут принять участие в массовой уборке мусора, посадке деревьев, заготовке семян лесных растений, облагораживании лесной или парковой территории.

Кроме того, по всему краю пройдут встречи с населением, тематические занятия в школах, библиотеках и домах творчества. Специалисты в очередной раз напомнят, как важно убирать за собой мусор, об опасности разведения костров, о пользе леса.

Самое массовое мероприятие в этой серии – субботники. В 2018 году проект поддержали более трех тысяч человек, которые убрали мусор на площади 570 гектаров в Барнаульском, Павловском, Волчихинском и других лесничествах.

С граблями и мешками для мусора выходили школьники, студенты, работники предприятий, лесники, чиновники, жители сел и городов, рядом с которыми есть лес.

В ведомстве подчеркивают, что с каждым годом мусора на популярных участках леса становится меньше, но люди продолжают выбрасывать отходы близ населенных пунктов. Так, в прошлом году один из субботников прошел в лесу в районе поселка Кирова, где собрали КамАЗ мусора.

На участке леса в Павловском лесничестве, расположенном рядом с дачами, за один раз вывезли три грузовика мусора. В текущем году планируется очистить от мусора более 130 га лесного фонда.

В 2018 году в рамках акции высадили более 1,7 миллиона сеянцев и саженцев различных пород. В 2019 году лес будут высаживать на площади 1,2 тысячи гектаров.

Лесники заготовили более 3 млн штук молодых хвойных и лиственных деревьев. Также в рамках мероприятия в Алтайском крае пройдет более 80 тематических занятий и лекций.

О том, как принять участие в акции, можно узнать в ближайшем лесничестве.

Впрочем, не только акция становится поводом для высадки новых деревьев. Алтайский край долгие годы был лидером по площади посаженного леса, регион на топовых позициях и сегодня.

Только в рамках национального проекта "Экология" в 2019 году лесовосстановительные работы пройдут на площади 7,2 тыс. га. В том числе на 3,5 тыс. га посадят новые деревья. Это будет осенью, а весной лес восстановили на площади 1809 га.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.08.2019 08:53
- гость -

Странная ситуация. Бор арендует частная компания Алтайлес, которая только деревья вырубает, а вот садить деревья и убирать мусор должны почему-то добровольцы.

0  0
19.08.2019 08:57
- гость -

Даже слово субботник из советского прошлого не забыли, когда и лес и недра принадлежали народу и много чего было бесплатно. В капиталистической России всё за деньги. За труд надо платить!

0  0
19.08.2019 09:12
- гость -

Посылать эту шпану нужно подальше, одни на лесах делают состояния, выводят его за бугор, леса не тушат, но привлекают попов на вертолетах - а восстанавливать леса должно безропотное население!

0  0
19.08.2019 09:15
- гость -

вы можете сразу давать координаты организаторов, номера телефонов лесничества!!! Получается, что захочешь присоединиться, а куда, как, когда… больше вопросов

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