Акция "Живи, лес!" стартует в Барнауле 30 августа

В Барнаульском лесничестве будет дан старт традиционной акции по сохранению природы "Живи, лес!", сообщает пресс-служба регионального Минприроды.
Открытие мероприятия состоится 30 августа. Оно соберет около 200 участников. Высадка деревьев и уборка в лесных массивах будет проходить на протяжении двух месяцев – до конца октября.
Начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения Игорь Дергачев уверен, что главная задача в том, чтобы привлечь внимание молодежи к проблеме сохранения лесов.
"Логично, что тот, кто садит деревья и убирает мусор в лесу, будет относиться к природе бережно, – рассказывает Дергачев. – В рамках акции мы планируем посадить 1200 га леса, создать аллеи и провести централизованную уборку мусора в районе п. Кирова. Еще в этом году пройдет посадка в рамках проекта "Почта Банк" на месте гарей 1997 года в Угловском районе".
Акция "Живи, лес!" проходит по всей России ежегодно с 2010 года, Алтайский край принимает в ней участие с самого начала. Главная цель – привлечь внимание населения к проблеме сохранения и восстановления леса в частности и природы в целом.
Жители региона могут принять участие в массовой уборке мусора, посадке деревьев, заготовке семян лесных растений, облагораживании лесной или парковой территории.
Кроме того, по всему краю пройдут встречи с населением, тематические занятия в школах, библиотеках и домах творчества. Специалисты в очередной раз напомнят, как важно убирать за собой мусор, об опасности разведения костров, о пользе леса.
Самое массовое мероприятие в этой серии – субботники. В 2018 году проект поддержали более трех тысяч человек, которые убрали мусор на площади 570 гектаров в Барнаульском, Павловском, Волчихинском и других лесничествах.
С граблями и мешками для мусора выходили школьники, студенты, работники предприятий, лесники, чиновники, жители сел и городов, рядом с которыми есть лес.
В ведомстве подчеркивают, что с каждым годом мусора на популярных участках леса становится меньше, но люди продолжают выбрасывать отходы близ населенных пунктов. Так, в прошлом году один из субботников прошел в лесу в районе поселка Кирова, где собрали КамАЗ мусора.
На участке леса в Павловском лесничестве, расположенном рядом с дачами, за один раз вывезли три грузовика мусора. В текущем году планируется очистить от мусора более 130 га лесного фонда.
В 2018 году в рамках акции высадили более 1,7 миллиона сеянцев и саженцев различных пород. В 2019 году лес будут высаживать на площади 1,2 тысячи гектаров.
Лесники заготовили более 3 млн штук молодых хвойных и лиственных деревьев. Также в рамках мероприятия в Алтайском крае пройдет более 80 тематических занятий и лекций.
О том, как принять участие в акции, можно узнать в ближайшем лесничестве.
Впрочем, не только акция становится поводом для высадки новых деревьев. Алтайский край долгие годы был лидером по площади посаженного леса, регион на топовых позициях и сегодня.
Только в рамках национального проекта "Экология" в 2019 году лесовосстановительные работы пройдут на площади 7,2 тыс. га. В том числе на 3,5 тыс. га посадят новые деревья. Это будет осенью, а весной лес восстановили на площади 1809 га.
Комментарии
Странная ситуация. Бор арендует частная компания Алтайлес, которая только деревья вырубает, а вот садить деревья и убирать мусор должны почему-то добровольцы.
Даже слово субботник из советского прошлого не забыли, когда и лес и недра принадлежали народу и много чего было бесплатно. В капиталистической России всё за деньги. За труд надо платить!
Посылать эту шпану нужно подальше, одни на лесах делают состояния, выводят его за бугор, леса не тушат, но привлекают попов на вертолетах - а восстанавливать леса должно безропотное население!
вы можете сразу давать координаты организаторов, номера телефонов лесничества!!! Получается, что захочешь присоединиться, а куда, как, когда… больше вопросов