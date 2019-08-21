Дарящие нежность, тепло и ласку. Все это о мехах, которые способны на чудеса: прогоняют хандру, поднимают настроение. Кировская меховая фабрика презентует огромное количество моделей шуб из королевы меха – норки, насладиться выбором которых проще всего на выставке-распродаже в Барнауле.

Всех желающих шикарно и стильно утеплиться приглашают 23-25 августа 2019 года в ДК Моторостроителей по адресу: ул. Германа Титова, 50а.

Гостей ярмарки ждет сюрприз – промокод, который позволит сэкономить, подарив летнюю скидку 20% на весь ассортимент. Где же взять промокод? На официальном сайте компании-производителя.

Кировская меховая фабрика славится качественными русскими мехами и многообразием моделей. На выставке в Барнауле можно выбрать идеальную шубку, полушубок из меха норки, нутрии, лисицы.

Мех нутрии – один из самых популярных. Канули в Лету те времена, когда нутриевые шубы были тяжелыми, а женщины в них себя чувствовали неповоротливыми рыцарями в доспехах. Сегодня нутрия подвергается различной обработке: выщипывание или тримирование, перфорация, стрижка. Выщипанные шкурки лишаются особо грубых и длинных остин, мех при этом остается блестящим и не теряет влагоотталкивающих свойств. Стриженые нутриевые шкурки избавляются практически от всех остин, представляя миру густой мягкий подшерсток. Модельный ряд из стриженой нутрии разнообразен:

• "Ева" и "Люси" – прямое расположение меховых пластин;

• "Дора", "Кулиска", "Варвара", "Прада" – поперечное размещение меховых заготовок;

• "Екатерину", "Камелию", "Лику" отличает диагональное расположение нутриевых шкурок;

• "Диор" – это модель с комбинированным размещением меховых кусочков.

Нутриевые шубы зачастую отшиваются в коричневой гамме ("махагон") и черной ("графит", "мокрый асфальт").

Норковые шубы богаты как на цветовые решения (от слепяще белого до иссиня-черного), так и на вариации фасонов.

"Летучая мышь" – это безграничный полет фантазии, выражающийся в свободном крое, неимоверных цветовых решениях (коралловый, снежно-белая, русская голубая), поперечном расположении меховых пластин и богатстве отделки капюшона (черно-бурая или огненная лиса). Немаловажно и то, что в данной модели отстегивается часть рукава и подола, таким образом шубка превращается в жакетик.

Выставка-ярмарка шуб Кировской меховой фабрики

г. Барнаул, ДК Моторостроителей: ул. Германа Титова, 50а

23-25 августа 2019 года