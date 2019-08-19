"Ростелеком" организовал в Бийске серию промоакций "Дворики". Специалисты компании встречались с жителями многоквартирных домов, чтобы рассказать о новых услугах и умных сервисах компании. Для детей оператор подготовил интерактивную программу и показал в игровой форме, как защитить компьютер от вирусов.

Дворовые праздники прошли в жилых домах на улицах Машиностроителей, Трофимова, Мухачева и Прибыткова. Презентация услуг компании чередовалась с развлечениями для детворы. Во время интерактивной программы в стиле компьютерной игры Minecraft дети защищались от вирусов в виде агрессивных мобов*: скоростного паука, моб-скилета и крипера – крафтили по рецептам, добывали камни и золото пиксельными кирками. Каждая игра, в которой участвовали дети от 5 до 15 лет, завершалась победой над монстрами. Участникам познавательной программы "Ростелеком" дарил рюкзачки, магниты, ручки и другие сувениры.

На празднике работал мобильный офис компании, в котором бийчан знакомили с новыми услугами и сервисами, консультировали по их установке и подключению. Для защиты от контента "18 плюс", приложений и вирусных атак в "Ростелекоме" разработаны услуги "Родительский контроль" и "Антивирус". Новым и действующим клиентам оператор предлагал подключить антивирусные программы известных мировых разработчиков Kaspersky, Dr Web и Eset NOD32. По словам продавцов, ежемесячный платеж будет существенно меньше, если сервисы подключить в пакете с интернетом и "Интерактивным ТВ".

Специалисты "Ростелекома" рассказали жителям Бийска, как работает услуга "Умный дом. Видеонаблюдение". IT-решение предполагает самостоятельную установку внешних и внутренних камер без нарушений интерьера и фасадов дома. Видеонаблюдение ведется круглосуточно с передачей записей по защищенным каналам в облако "Ростелекома". Управлять услугой можно онлайн с мобильного приложения на смартфоне или в личном кабинете пользователя. Видео хранится до 30 дней в зависимости от тарифного плана.

"Мы презентовали бийчанам услуги, которые сегодня востребованы, потому что помогают контролировать безопасность детей дома, защищать ребенка от просмотра взрослых сайтов, а компьютеры – от вирусных атак. Во время встреч наши специалисты предложили наиболее выгодные условия их подключения", – рассказал директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

"Ростелеком" проводит летние дворовые праздники в течение 12 лет, с момента запуска в Алтайском крае оптической технологии PON и скоростного интернета. За это время "Дворики" прошли в шести городах региона. Участниками встреч стали несколько тысяч алтайских семей.