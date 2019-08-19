Появилось видео тушения горящего ресторана в Новосибирске

Кровля ресторана Puppen Haus загорелась в Центральном районе Новосибирска в воскресенье, 18 августа, в 19:38, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Из трехэтажного здания эвакуировали 40 человек. Общая площадь возгорания составила 161 квадратный метр.

Потушить огонь усилиями 46 человек личного состава и 14 единиц техники удалось спустя два часа – в 21:38.

Сотрудники пресс-службы ведомства уточняют, что серьезным препятствием на пути к тушению пожара стали припаркованные у здания автомобили, которые осложнили подъезд к очагу возгорания.

Причину случившегося пока не называют. Ее определят по результатам пожарно-технической экспертизы.