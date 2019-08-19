Воспитанник барнаульского футбола Александр Соболев с пятью мячами возглавил список бомбардиров Премьер-лиги. 17 августа самарские "Крылья Советов" обыграли "Урал" в выездном матче шестого тура чемпионата России – 3:1. Один из мячей в составе самарцев забил воспитанник алтайского футбола Александр Соболев.

Нападающий "крылышек" оказался один перед воротами соперника, но не стал сближаться с ним, а ударил с 35 метров "девятку".

Ранее Александр Соболев был признан лучшим игроком июля в российской Премьер-лиге. По данным некоторых СМИ, воспитанника алтайского футбола хочет видеть в своих рядах московский ЦСКА. Сумма трансфера может составить несколько миллионов евро.