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Барнаульский футболист Соболев возглавил гонку бомбардиров Премьер-лиги

, ИА "Амител"
На счету игрока самарских "Крыльев" уже пять мячей в шести матчах
Фото: 'Чемпионат.com'

Фото: "Чемпионат.com"

Воспитанник барнаульского футбола Александр Соболев с пятью мячами возглавил список бомбардиров Премьер-лиги. 17 августа самарские "Крылья Советов" обыграли "Урал" в выездном матче шестого тура чемпионата России – 3:1. Один из мячей в составе самарцев забил воспитанник алтайского футбола Александр Соболев.

Нападающий "крылышек" оказался один перед воротами соперника, но не стал сближаться с ним, а ударил с 35 метров "девятку".

Ранее Александр Соболев был признан лучшим игроком июля в российской Премьер-лиге. По данным некоторых СМИ, воспитанника алтайского футбола хочет видеть в своих рядах московский ЦСКА. Сумма трансфера может составить несколько миллионов евро.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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