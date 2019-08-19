Кто виноват? Полицейская машина врезалась в грузовик и отлетела в сторону

Опубликовано видео ДТП в Москве, произошедшего в воскресенье, 18 августа, в результате которого погиб сотрудник полиции.
Полицейская машина с включенными световыми сигналами ехала с большой скоростью позади грузовика и врезалась в него, когда тот начал прижиматься к обочине.
От удара полицейский автомобиль отлетел в сторону и перевернулся. Один правоохранитель погиб на месте, еще одного госпитализировали с травмами. Московский СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.
Комментарии
Жалко, но и лететь надо с умом...
Грузовик уступал, виновен ДПС
хотя сплошная линия, значит виноват грузовик
А если сплошная - не обязан уступить дорогу?
Понятно кого завиноватят. Но гайцы реально наделали.
Обгон транспортного средства возможен только СПРАВА, возможно так думали в полиции. но есть правила и обгон возможен только слева. В старых правилах обгон справа был ЗАПРЕЩЕН. Хотя там и полоса для автобуса, вот и уступил дорогу. Но ребят жалко, плохо учат езде в городе, если бьются. На кадрах не видно тормозили или нет полицейские.
Раньше в ПДД было, что надо принять вправо и остановиться, а сейчас просто "уступить дорогу". Как уступить-то? Надо вносить уточнения или поправки. А то возникают споры относительно пробок, светофоров, обочин, сплошных и прочих невозможностей без нарушения ПДД уступить дорогу
Хотелось бы коммент гайца по ПДД в данном случае...
Обгон - это с выездом на встречку. Без выезда - опережение. Гайца надо грамотного....