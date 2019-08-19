Кто виноват? Полицейская машина врезалась в грузовик и отлетела в сторону

Опубликовано видео ДТП в Москве, произошедшего в воскресенье, 18 августа, в результате которого погиб сотрудник полиции.
Полицейская машина с включенными световыми сигналами ехала с большой скоростью позади грузовика и врезалась в него, когда тот начал прижиматься к обочине.
От удара полицейский автомобиль отлетел в сторону и перевернулся. Один правоохранитель погиб на месте, еще одного госпитализировали с травмами. Московский СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.
Комментарии
Жалко, но и лететь надо с умом...
Грузовик уступал, виновен ДПС
хотя сплошная линия, значит виноват грузовик