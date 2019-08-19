Кто виноват? Полицейская машина врезалась в грузовик и отлетела в сторону

В результате ДТП один правоохранитель погиб на месте, еще одного госпитализировали с травмами

От удара полицейский автомобиль отлетел в сторону и перевернулся / Фото: кадр из видео