Жительницу Барнаула перепутали с должницей из другого региона и списали 45 тыс. руб.

Банк списал со счета жительницы Барнаула Натальи Соколовой 44,5 тысячи рублей по запросу новокузнецких судебных приставов из-за долгов другой Натальи Соколовой, сообщает ГТРК "Алтай".

"Выяснилось, что запрос был сделан относительно Соколовой Натальи, проживающей в Новосибирской области", – рассказала пострадавшая в программе "Вести Алтай".

Примечательно, что у двух Соколовых разные паспортные данные и место регистрации, но это не смутило ни судебных приставов, ни сотрудников банка.

В банке женщине посоветовали самостоятельно разбираться с судебными приставами и прислали официальный ответ: "Законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории РФ".

Приставу Наталья смогла доказать, что пострадала из-за невнимательности банка. Деньги ей обещали вернуть.

Ранее сообщалось, что должников с 2020 года будут извещать об ограничении выезда из России через СМС.