Жительницу Барнаула перепутали с должницей из другого региона и списали 45 тыс. руб.

Банк списал со счета жительницы Барнаула Натальи Соколовой 44,5 тысячи рублей по запросу новокузнецких судебных приставов из-за долгов другой Натальи Соколовой, сообщает ГТРК "Алтай".
"Выяснилось, что запрос был сделан относительно Соколовой Натальи, проживающей в Новосибирской области", – рассказала пострадавшая в программе "Вести Алтай".
Примечательно, что у двух Соколовых разные паспортные данные и место регистрации, но это не смутило ни судебных приставов, ни сотрудников банка.
В банке женщине посоветовали самостоятельно разбираться с судебными приставами и прислали официальный ответ: "Законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории РФ".
Приставу Наталья смогла доказать, что пострадала из-за невнимательности банка. Деньги ей обещали вернуть.
Ранее сообщалось, что должников с 2020 года будут извещать об ограничении выезда из России через СМС.
Комментарии
мне вот непонятно а скаких фигов для этих приставов нет уголовной статьи за такое, чтоб лет на 5 минимум общего режима за такую фигню?!?!? Да и для работников банка тоже, ведь это заведомо незаконное требование ну раз ответчик то не-то кто должен быть на самом деле. Вот бы пятачок общего приставу и пятачок тому кто в банке исполнил не проверив законность.
Приставы накосячили, а разбираться девушки самой..! Нормально у нас в стране происходит! Самое малое - уволить пристава, а начальник из своей зарплаты должен выплатить компенсацию. Сам был в подобной ситуации. Два дня убил бегая по инстанциям и доказывая. Выяснилось, что один не туда посмотрел, другой не проверил, а в итоге все списали на сбой компьютерной системы и просто извинились...
наверное не хватало немного для выполнения плана)
Ей теперь ещё долго бегать за своими деньгами придётся. Сам был в такой ситуации.
А если бы ее однофамилица совершила преступление серьезное- то посадили бы эту раз фамилия и имя совпадает- а паспортные данные проверять не надо.
Чтобы приставов сделать внимательнее и научить ценить чужое время и нервы, надо ввести систему штрафов за такие ошибки!
Да это мелочи все, отбрешится. Хуже когда невиновных садят в тюрьму, и они до конца срока сидят. А это мелкая ошибка системы.
Сейчас лето, человек может хотел на отдых деньги потратить, а вместо этого пришлось бегать по инстанциям....УЖОС!
Полиция и возбудить дело по факту, не накажут но поковыряются. Не храните деньги в банке и снять не смогут. Решение простое и к этому подталкивают.
Что-то в голове поселилась идея сменить либо имя, либо фамилию на что-нибудь позаковырестее. Чтобы не спутали ни с кем...
На самом деле проблем на 15 минут.
А вот любителям по увольнять и по наказывать, так идите сами в пристава за копейки... Знакомый работал, кое как выживал. Уйдут все оттуда, потом ваши же кровные, ни кто не выудит у должников.
19.08.2019 12:51
Злая гостья
ты бы там мозгов поразводила, чем бредовые мысли слушать...
Что бы сменить имя или фамилию, это добровольно себя отдать в наем бюрократической системе, будете такое количество инстанций посещать, и везде менять и платить и платить. Только стоит ли это того? Или действительно лучше мозгов подкопить и бросить это гиблое дело? Не ну если хочется сменить пол, то тут мы поймем, одобрим и поддержим, правда не все
19.08.2019 12:52
- гость -
Ну не нравится работать да чё вы туда все прётесь то тогда? Не будет желающих работать мож чё в консерватории и поправят. А то иш бедненькие платят там мало, это не значит, что людям не причасным на ровном месте неслабые проблемы нада устраивать!!!
Сомневаюсь насчет невостребованности работы пристава, увольте половину, завтра на каждое мосто будет с десяток претендентов и среди них будут лучше, чем попавшие туда по знакомству
У вас прямо ума палата. Взамуж за Фильдепупкина-Гималайского и всего делов-то. А пол менять это точно квест и денех прорва. И я ортодоксально гетеро, скрепы и прочая.
Хочешь получать хорошую зарплату, отвечай за свою работу
19.08.2019 12:52
- гость -
На самом деле проблем на 15 минут.
А вот любителям по увольнять и по наказывать, так идите сами в пристава за копейки... Знакомый работал, кое как выживал. Уйдут все оттуда, потом ваши же кровные, ни кто не выудит у должников.
Точно пристав пишет)
Я алименты по болезни месяц пропустил,так они меня пилят не с кем не спутали,сразу прискакали и паспорт и все проверили)
Приставу Наталья смогла доказать
А если бы это пристав был из Москвы? Она бы туда съездила, чтобы доказать?