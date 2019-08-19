Жительницу Барнаула перепутали с должницей из другого региона и списали 45 тыс. руб.

Банк списал со счета жительницы Барнаула Натальи Соколовой 44,5 тысячи рублей по запросу новокузнецких судебных приставов из-за долгов другой Натальи Соколовой, сообщает ГТРК "Алтай".
"Выяснилось, что запрос был сделан относительно Соколовой Натальи, проживающей в Новосибирской области", – рассказала пострадавшая в программе "Вести Алтай".
Примечательно, что у двух Соколовых разные паспортные данные и место регистрации, но это не смутило ни судебных приставов, ни сотрудников банка.
В банке женщине посоветовали самостоятельно разбираться с судебными приставами и прислали официальный ответ: "Законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории РФ".
Приставу Наталья смогла доказать, что пострадала из-за невнимательности банка. Деньги ей обещали вернуть.
Ранее сообщалось, что должников с 2020 года будут извещать об ограничении выезда из России через СМС.
Комментарии
мне вот непонятно а скаких фигов для этих приставов нет уголовной статьи за такое, чтоб лет на 5 минимум общего режима за такую фигню?!?!? Да и для работников банка тоже, ведь это заведомо незаконное требование ну раз ответчик то не-то кто должен быть на самом деле. Вот бы пятачок общего приставу и пятачок тому кто в банке исполнил не проверив законность.
Приставы накосячили, а разбираться девушки самой..! Нормально у нас в стране происходит! Самое малое - уволить пристава, а начальник из своей зарплаты должен выплатить компенсацию. Сам был в подобной ситуации. Два дня убил бегая по инстанциям и доказывая. Выяснилось, что один не туда посмотрел, другой не проверил, а в итоге все списали на сбой компьютерной системы и просто извинились...
наверное не хватало немного для выполнения плана)
Ей теперь ещё долго бегать за своими деньгами придётся. Сам был в такой ситуации.