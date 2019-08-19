Три участка дорог под Барнаулом перекроют 19 августа из-за военных колонн

Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия автомобильных дорог в понедельник днем и вечером, 19 августа, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

С 16:50 до 19:50 ограничат движение на автодороге н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха.

С 21:15 до 00:15 ограничат движение на автодороге н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха — н.п. Рассказиха.

С 21:15 до 00:15 ограничат движение на автодороге аэродром "Лесной" — а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха — н.п. Лесное.

Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.