Малышей на Алтае родилось меньше, но темпы замедления рождаемости снижаются

В первом полугодии в Алтайском крае появились на свет 10642 новорожденных – на 941 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в региональном министерстве социальной защиты.

При этом, как отмечается, прослеживается положительная тенденция в замедлении темпов снижения рождаемости. Так, для сравнения, за шесть месяцев – с января по июнь 2018 года – по сравнению с 2017 годом родилось на 1092 ребенка меньше.

В министерстве уверены, что эти изменения свидетельствуют о проведенной активной работе по оказанию мер финансовой поддержки семей в рамках национального проекта "Демография".

Так, реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" обеспечивает финансовую поддержку семьям с детьми, и тем самым создает достойные условия для повышения уровня их доходов.

Например, ежемесячная выплата в связи с рождением/усыновлением первого ребенка в размере 9811 рублей предоставлена почти семи тысячам семей на общую сумму 380 млн рублей.

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (9 811 рублей) выплачена 17 тыс. семей на общую сумму 930 млн рублей.

Всего за семь месяцев текущего года на ежемесячные выплаты семьям при рождении первого и третьего ребенка направлено свыше 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что три программы нацпроекта "Демография" на Алтае получат 34,8 млрд рублей.