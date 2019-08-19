Почти 29 тысяч: многодетных семей в Алтайском крае стало больше

В Алтайском крае проживает 28 838 многодетных семей, в которых воспитывается 96 154 ребенка, а за семь месяцев 2019 года третий ребенок или последующие дети родились в 3468 алтайских семьях, сообщает региональное Минсоцзащиты.

В ведомстве отметили, что в крае с 2011 года наблюдается стабильный рост числа многодетных семей: "Эти положительные изменения свидетельствуют о планомерной работе по оказанию финансовой поддержки семьям с детьми, в том числе в рамках национального проекта "Демография".

Так, в регионе предусмотрена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующего до достижения им возраста трех лет. Эта выплата включена в региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей", разработанный в рамках национального проекта "Демография".

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается одному из родителей, проживающему или пребывающему на территории края, на рожденного и совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста трех лет. Касается это семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Алтайском крае.

Размер выплаты в 2019 году составляет 9 811 рублей. За семь месяцев 2019 года эту поддержку получили более 17,5 тыс. семей на общую сумму более 1 млрд рублей. При этом, 1703 семьям выплата назначена в связи с рождением детей в 2019 году.

Также в Минсоцзащиты рассказали, что малышей на Алтае родилось меньше, но темпы замедления рождаемости снижаются.