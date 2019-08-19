Жители Алтая стали брать меньше ипотеки из-за жестких ставок, но банки ждут перемен

За первую половину 2019 года в Алтайском крае выдано ипотечных кредитов на сумму 14,6 млрд рублей, на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональное отделение Центробанка.

По данным регулятора, в этом году жители края получили 9,4 тыс. ипотечных кредитов – на 1,9 тыс. меньше, чем в первой половине прошлого года.

Аналитики выяснили, что спрос снизился в IV квартале 2018 года и I квартале 2019 года из-за того, что условия кредитования стали жестче и подросли процентные ставки. Для сравнения, средняя процентная ставка во II квартале 2018 года составляла 9,7% годовых, а во II квартале 2019 года – 10,5% годовых.

Также в крае наблюдается замедление темпов прироста ипотечных ссуд: кредитный портфель составил 82,3 млрд рублей и вырос за год на 20%, хотя в 2018 году его рост был в районе 24%.

Впрочем, во II квартале 2019 года почти в половине (44%) банков отметили рост спроса на приобретение жилья, как на первичном, так и на вторичном рынках. Многие банки стали снижать процентные ставки по ипотеке. Так что во второй половине 2019 года они ожидают увеличения спроса на ипотеку.

Доля просроченной задолженности по ипотеке составляет в регионе менее 1%, подчеркнули в алтайском офисе Центробанка.

Ранее Алтайский край вошел в десятку регионов с самой недоступной ипотекой, поскольку жители региона должны отдавать банку большую часть зарплаты.