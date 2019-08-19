Первый скоростной автобан открыли в Сибири

Власти Кузбасса тожественно открыли автобан между Кемерово и Ленинском-Кузнецким, сообщает правительство Кемеровской области.
Трасса протяженностью 17,56 км стала самой скоростной в Сибирском федеральном округе. На ней можно разгоняться до 130 км/ч.
Строительство автобана стоимостью почти 21,45 млрд рублей началось в 2005 году. Автомобильная трасса проложена в обход мелких населенных пунктов и соединена с четырехполосным участком дороги до Новокузнецка.
Кузбасский автобан связал прямым скоростным путем северные и южные территории области и стал первой высокоскоростной автомагистралью за Уралом.
Честь проехаться по новой трассе выпала членам байк-клуба "Ночные волки" под руководством его основателя и лидера, президента Российской байкерской ассоциации Александра Залдастанова, известного как Хирург. К мотопробегу присоединился и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Впечатляет уровень подготовки дороги – прекрасное покрытие, – поделился впечатлениями Залдастанов. – Ехал и любовался русскими пейзажами, это настоящая дорога к русской мечте! Для меня сегодняшнее событие второе по значимости после открытия Крымского моста".
Комментарии
Если честно, то мне непонятно, что мешало сделать автобаном участок трассы Новоалтайск-Сибирский, те же 2 полосы в каждом направлении, разделенные ограждением.
17,56 км? только разогнался, и, через минуту, тормози??
Чёт не то по прямой расстояние 77км, где то кто то напутал цифры, переписывают без думно!
Кресные ходы попов на вертолёте, открытие дороги с байкерами пониженной социальной ответственности и губернатором. Куда катится наша страна?
19.08.2019 11:22
- гость -
а в некоторых местах, знаков 70 и камер там нет? У нас их любят втыкать где ни попадя
На самом деле это последний, третий участок трассы от Кемерово до Ленинска-Кузнецкого, вся трасса, как пишут выше 77 километров и вся она является автобаном с разрешённой скоростью до 130 км/ч. Стоят световые табло, которые в зависимости от погодных условий могут ограничивать скорость до 90 км/час. По две полосы в каждую сторону, ехать очень удобно, желаю соседям, чтобы на Алтае скорее сделали аналогичную трассу м52!