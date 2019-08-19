5 тысяч домов признали непригодными для жилья после паводка в Приангарье

По итогам обследования жилых строений после мощного паводка в Иркутской области эксперты пришли к выводу, что пять тысяч зданий не пригодны для жилья, сообщает местный портал "Иркутск сегодня".

Также серьезно пострадали 50 социально значимых объектов. Их будут отстраивать заново либо реконструировать.

Новые дома взамен аварийных уже начали возводить в Тулуне и Черемхове. Первые планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре. Жителям Черемхова придется подождать немного дольше – до ноября.

Строительство домов находится на контроле прокуратуры.